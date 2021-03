De Sutter werkt aan nieuwe raad van bestuur van Bpost

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zegt te zullen kijken hoe de raad van bestuur van Bpost best ingevuld wordt.

De Sutter wijst erop dat er nog even tijd is voor het aanpakken van de raad van bestuur van Bpost. Zoals ik maandag al zei ‘first things first’, zegt ze in het parlement. Volgens De Sutter wordt eraan gewerkt, maar is er nog tijd. De aandeelhoudersvergadering is pas op 12 mei en dan vervallen sowieso een aantal bestuursposten zei ze.

In afwachting van het leggen van de puzzel voor de raad van bestuur, is het nu van belang dat Dirk Tirez, de ceo ad interim, het vertrouwen in het bedrijf herstelt. Tirez kent volgens De Sutter het bedrijf goed. Hij blijft voorlopig François Cornelis als voorzitter verder hebben. In het parlement waren er verschillende vragen om de volledige top van de raad van bestuur te vervangen.

Zover lijkt het niet te komen. Maar dat er een dubbele wissel in de maak is, is wel heel helder: naast een nieuwe ceo ook een nieuwe voorzitter. Normaal kon Cornelis nog twee jaar blijven zitten, maar dat zal niet gebeuren.

Het regent al dagen en weken kritiek op hem waardoor zijn afscheid in een stroomversnelling komt. In het ideale scenario legt Cornelis zelf zijn mandaat neer. Alleen al omwille van zijn leeftijd is hij niet meer de geschikte man om een bedrijf zoals Bpost te transformeren tot rendabele logistieke speler in de snel wijzigende markt van e-commerce en pakjes.

Zijn vleugels werden eerder deze week al half geknipt door zijn rol en die van overheidsbestuurder Laurent Levaux (MR) in de comités van de raad van bestuur te wisselen. Cornelis kwam in de plaats van Levaux in het strategisch comité terwijl Levaux voorzitter werd van het benoemingscomité. Levaux is vooral bekend als topman van het bagage-afhandelingsbedrijf Aviapartner maar weet hoe de Belgische politiek werkt. Hij was ook lang bestuurder bij Proximus.

En dus mag men de komende dagen en weken het nodige overleg verwachten met kopstukken van de PS die wat betreft de keuze van de voorzitter het eerste en laatste woord hebben. Bpost stevent dus af op een dubbele wissel. Een nieuwe ceo én ook een andere voorzitter. Korn Ferry zoekt ondertussen kandidaten als ceo. Die zullen willen weten in welke raad van bestuur ze terechtkomen.

De PS zal hoe dan ook de kans om haar invloed bij Bpost te vergroten niet laten voorbij gaan. Wie voor de PS bestuurder is bij Bpost weet dat hij of zij verplicht is na elke raad van bestuur onmiddellijk de verslagen door te sturen naar L’ Institut Emile Vandervelde, het studiebureau van de PS. Dat doet ook Anne Dumont trouw. Pikant detail: De studiedienst van de PS wordt geleid door Amaury Caprasse (onder meer ex-McKinsey) die de overheid adviseerde bij de privatisering van Bpost.

12 mei lijkt voor politici misschien nog ver weg, maar is niet zo lang meer als men weet dat vijftien dagen daarvoor, de agenda van de algemene vergadering in detail moet gepubliceerd worden. De overheid kan dus niet te lang tijd nemen om de kwestie ‘te bestuderen’.