De nieuwe ondergoedcampagne van Hema maakt heel wat los. Niet omdat de slipjes zo opvallend zijn, wel vanwege de modellen. Een van de vrouwen draagt een stoma: een taboe dat met één foto aan het wankelen wordt gebracht. ‘Van de ene dag op de andere was ik geen model meer.’

Op Facebook, in foldertjes, in de winkel: voortaan staat een model met een stoma op de voorgrond in de nieuwe campagne van Hema. Naast vier andere vrouwen. Zonder veel poespas, zonder er de nadruk op ...