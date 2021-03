Een goede gezondheid. Dat wenst Russisch president Vladimir Poetin zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden toe, nadat die hem als moordenaar had bestempeld. Moskou roept ondertussen wel zijn ambassadeur terug uit de VS.

Poetin reageerde op de Russische televisie op de uitspraken van Biden. Die had op de Amerikaanse zender ABC bevestigd dat hij de Russische president als een moordenaar beschouwt. Vermoedelijk verwees Biden daarbij naar de moordpoging op oppositieleider Aleksej Navalny.

‘Ik herinner me uit mijn kindertijd hoe we bij ruzies op de speelplaats zeiden: “Alles wat je zegt, ben je zelf”. Dat is geen toeval, het is niet zomaar een spreuk van kinderen of een grap’, zei de Russische president toen hem naar een reactie werd gevraagd. ‘We zien onze eigen trekken in anderen en denken dat zij zijn zoals we zelf echt zijn. Aan de hand daarvan beoordelen we het gedrag van anderen.’

De Russische president bevestigde nog dat hij en Biden elkaar persoonlijk kennen. ‘Wat ik hem zou antwoorden? Ik zou zeggen: “Ik wens je een goede gezondheid. Ik wens je een goede gezondheid.” Dat is op geen enkele manier ironisch of grappig bedoeld.’

Ondertussen heeft Rusland wel bekendgemaakt dat het zijn ambassadeur uitzonderlijk terugroept uit de Verenigde Staten, voor dringend overleg over de toekomst van de Amerikaans-Russische relaties.