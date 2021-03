Besmettingscijfers op scholen stijgen, wat betekent dat voor de kinderen?

Versoepelingen in het onderwijs zijn uitgesteld, mondmaskers worden verplicht voor het vijfde en zesde leerjaar. De besmettingscijfers gaan bij jonge kinderen sterk de hoogte in. Wat betekent dat voor de schoolgaande kinderen? Vijf prangende vragen op een rij.

Hoe sterk stijgen de besmettingen in de scholen?

Tussen maandag 1 maart en zondag 14 maart werd er bij 4.498 leerlingen een besmetting vastgesteld, tegenover 3.553 de twee weken voordien. In de derde week van februari was er weliswaar de krokusvakantie, waardoor het moeilijk vergelijken is.

De voorbije weken werd bij 432 onderwijspersoneelsleden een positieve covid-test afgenomen, tegenover 230 in de laatste twee weken van februari.

18.646 leerlingen en 327 personeelsleden werden in maart in quarantaine geplaatst. ‘De stijging is het sterkst in de lagere scholen’, meldt het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In de algemene besmettingscijfers valt die stijging bij de jongste kinderen ook op: bij kinderen onder de tien jaar was er de voorbije week een stijging van liefst 58 procent, bij jongeren tussen de 10 en de 20 jaar ging het om een toename van 55 procent.

Wat als een klasgenoot van mijn kind besmet is?

Alles hangt af van waar u kind in de klas zit. Is dat naast, voor of achter een besmet persoon, dan heeft uw kind een hoogrisicocontact gehad. Uw kind mag dan niet naar school. De andere kinderen in de klas zijn laagrisicocontacten, en zijn wel nog welkom in de klas. Ze hoeven ook niet getest te worden, tenzij symptomen optreden.

Het CLB geeft bij een besmetting in de klas een brief mee waarin staat of uw kind een hoog- of een laagrisicocontact had. U hoeft dus niet zelf de inrichting van de klas na te gaan.

Voor kleuters gelden deze regels overigens niet. Alle contacten van kleuters - met kinderen én volwassenen - zijn laagrisicocontacten.

Wanneer moet mijn kind een test laten afnemen?

Na een hoogrisicocontact zal het CLB vragen om een sneltest te laten afnemen. Het CLB stuurt u twee sms’en met een code erin: één code om meteen een eerste sneltest uit te laten voeren, en twee dagen later een code voor een ‘gewone’ PCR-test (7 dagen na het nauwe contact).

Er geldt wel een uitzondering: als het laatste nauwe contact met de besmette persoon langer dan 4 dagen geleden is, dan wordt uw kind enkel uitgenodigd om een ‘gewone’ PCR-test te laten afnemen op dag 7.

Wel naar school, niet naar de zwemles?

Opgelet: ook laagrisicocontacten moeten hun contacten sterk beperken. De kinderen mogen wel naar school, maar niet naar zwem- of turnles. Alle hobby’s moeten 14 dagen stilliggen. Andere contacten met vrienden of familie zijn niet toegelaten. Thuis is het slim om extra te verluchten en de handen goed te wassen.

Moet mijn kind thuisblijven als een gezinslid getest wordt?

Als de huisarts een ernstig vermoeden heeft dat het gezinslid covid-19 heeft, blijft iedereen van het gezin best thuis in quarantaine tot het testresultaat er is.

Als een gezinslid getest wordt na een hoogrisicocontact of na een reis naar een rode zone mogen de kinderen wel naar school. Blijkt de test positief, dan gaat het hele gezin wel in quarantaine, en is naar school gaan onmogelijk.