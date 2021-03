De experten analyseren op dit moment de analyse van de snel stijgende coronacijfers. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verklaard. ‘We moeten bijzonder voorzichtig zijn.’ Of het Overlegcomité vervroegd bijeenkomt, werd door De Croo niet bevestigd. Volg het Kamerdebat hier live.

‘Ons land zit op een stijgend plateau’, bevestigde premier De Croo. ‘Wat we vandaag zien, hadden de meeste modellen drie weken geleden al aangekondigd, maar de stijging van de hospitalisaties komt een stuk vroeger dan verwacht.’

Gisteren werd overlegd met de verschillende minister-presidenten. ‘De sterke stijging bij de jongeren baart ons zorgen. Daarom hebben we vandaag een overleg georganiseerd met de ministers van Onderwijs’, aldus De Croo. Hij noemde het ook normaal dat er een stijging te zien is in de leeftijdscategorie van de ouders.

‘De besmettingen gebeuren vooral op de werkplek en in de scholen’, herhaalde De Croo. Hij wees daarbij op zijn oproep eerder deze week aan de werkgevers voor meer thuiswerk.

Het Overlegcomité zou in plaats van volgende week vrijdag morgen al samenkomen, maar dat werd door de premier niet bevestigd. ‘Vandaag is het absoluut te onveilig om het over perspectief te hebben. We moeten bijzonder voorzichtig zijn. De experten en het commissariaat maken op dit moment de analyse. De cijfers moeten ons helpen om te bepalen wat nodig is. Belangrijk is dat we het perspectief voor de scholen op 19 april en voor bepaalde heropeningen op 1 mei kunnen vrijwaren.’