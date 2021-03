Bommelding op school in Gent: tweeduizend leerlingen geëvacueerd

De ontruiming van het Sint-Janscollege in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg gebeurde op basis van een verontrustend bericht op sociale media en niet na een mail. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Er werden ongeveer 2.000 leerlingen geëvacueerd.

‘Op basis van een verontrustend bericht op sociale media werd beslist om over te gaan tot de evacuatie van een 2000-tal leerlingen van het Sint-Janscollege campus Heiveld in Sint-Amandsberg’, zegt het parket. ‘Alle maatregelen worden genomen om de site te beveiligen. Er zal een volledige sweeping gebeuren van het gebouw.’

Het is nog niet duidelijk wie de afzender was, maar politie en parket namen de boodschap ernstig. Het zou gaan om een bericht via Instagram waarin stond dat er een bom zou ontploffen. De politie liet de campussen van de school ontruimen omdat er geen verdere details waren.

De leerlingen werden opgevangen en hun ouders werden op de hoogte gebracht dat ze de kinderen konden ophalen. De zoektocht met onder meer speurhonden heeft voorlopig niets opgeleverd.

De volledige school zal doorzocht worden en het onderzoek naar de dader loopt. De schooldirectie kan voorlopig nog geen details geven over de opvang van de leerlingen.