Noa Lang tot 2024 bij Club Brugge, blijkt uit beursgang

Goudklompje Noa Lang (21) ligt nog tot 2024 vast bij Club Brugge. Dat blijkt uit de prospectus die blauw-zwart uitgaf naar aanleiding van de beursgang. Het meerjarig contract van Lang, ondertussen 20 miljoen euro waard, zet Club in een zetel wanneer de Europese (sub)top straks op de deur klopt. Ook Eduard Sobol blijft tot 2024.

Dat Lang na dit seizoen eigendom werd van Club Brugge, was al langer bekend. De Nederlander wordt gehuurd van Ajax met een verplichte aankoopoptie van ongeveer 6 miljoen euro. Dat is nu al de deal van het jaar. Uit de prospectus die Club uitgaf in het kader van de beursgang, blijkt dat de winger na dit seizoen nog een contract van drie extra seizoenen tot medio 2024 heeft. Die overeenkomst werd waarschijnlijk al gemaakt toen Lang naar Club verkaste, maar raakte nu pas wereldkundig. Bij blauw-zwart bevestigt men dat de informatie klopt. Daar wil men pas uitgebreid communiceren wanneer de huurdeal van Lang na dit seizoen afloopt.

Hetzelfde geldt voor Eduard Sobol: hij wordt na dit seizoen definitief overgenomen van Shakhtar Donetsk, waar hij al voor het tweede seizoen gehuurd wordt. De Oekraïner tekent eveneens een contract tot 2024.

Club in een zetel

Gezien de evolutie en het meerjarig contract van Lang zit Club straks in een zetel op de markt. Woensdag raakte nog bekend dat zijn waarde ondertussen om en bij de 20 miljoen euro geschat wordt door de gespecialiseerde website Transfermarkt, al kan dat bedrag na een goed EK met de beloften en een titel met Club Brugge nog stijgen richting komende zomer. De kans dat Club in de huidige context akkoord gaat met een transferbedrag van die orde, is dan ook miniem.