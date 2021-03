De kans is groot dat het Overlegcomité morgen vervroegd bijeenkomt in plaats van volgende week vrijdag. De besmettingscijfers swingen de pan uit en vooral de stijging bij jongeren baart de politiek grote zorgen. De bedden op intensieve zorg dreigen veel sneller bezet te geraken.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de ministers-presidenten van de deelstaten staan in voortdurend contact. Intussen loopt er ook nog overleg tussen de ministers van Onderwijs over de toestand in ...