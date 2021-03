Overzicht | Meerdere Europese landen vrezen derde golf

In verschillende delen van Europa staat de derde coronagolf voor de deur, vrezen experts. De Britse variant van het virus verspreidt zich sneller, en de tijdelijke ban op het AstraZeneca-vaccin in veel landen kan een verdere stijging in de hand werken.

In Italië werd meer dan de helft van het land opnieuw als ‘rode zone’ gemarkeerd nu de coronacijfers er weer snel stijgen. Dinsdag werden er 502 doden gemeld als gevolg van het coronavirus, het hoogste cijfer sinds eind januari. Woensdag waren dat er nog 431, maar het aantal nieuwe besmettingen steeg wel van 20.396 naar 23.059. Meer dan de helft van de nieuwe besmettingen zijn gevallen van de Britse variant, meldde Gezondheidsminister Roberto Speranza. ‘Die verspreidt zich 35 tot 40 procent sneller.’

Ook in Polen is de Britse variant verantwoordelijk voor de meerderheid van de nieuwe besmettingen, meldde Speranza’s ambtgenoot Adam Niedzielski. In het land werden donderdagochtend 27.278 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal dit jaar. Dinsdag kondigde de Poolse regering een drie weken durende gedeeltelijke lockdown af, waarbij ook onder andere scholen en winkelcentra de deuren moeten sluiten. Iedereen wordt opgeroepen om thuis te blijven.

Dezelfde beweging in Bulgarije, waar vanaf maandag alle scholen, winkelcentra en restaurants de deuren sluiten. Het land hoopt zo de stijging van het aantal besmettingen (4.201 nieuwe gevallen op donderdag) een halt toe te roepen.

Duitsland: ‘Hebben AstraZeneca-vaccin nodig’

Frankrijk noteerde woensdag met 38.501 besmettingen de grootste dagelijkse stijging sinds de tweede lockdown in november. Vanaf dit weekend treden in Parijs en verschillende andere regio’s strengere maatregelen in voegen, bovenop de avondklok die al geldt tussen 18 uur en 6 uur. De weekend-lockdowns die al in andere regio’s werden opgelegd, zouden nu ook in de hoofdstad van kracht kunnen worden.

Premier Jean Castex hoopt dat Frankrijk zo snel mogelijk de ban op het AstraZeneca-vaccin kan opheffen. ‘Vaccins zijn de enige uitweg uit deze crisis.’

In verschillende delen van Duitsland werden de maatregelen teruggeschroefd, en er was hoop dat er tegen de paasvakantie verdere versoepelingen mogelijk zouden zijn. Ondertussen is het aantal besmettingen in zeven dagen tijd echter gestegen tot 88,8 per 100.000 inwoners, veel hoger dan de minimumgrens van 50 die door de overheid was vooropgesteld. Woensdag werden door het Robert Koch Instituut 250 doden en 13.435 nieuwe besmettingen gemeld, en gevreesd wordt dat versoepelingen dat aantal kunnen doen stijgen tot 30.000 à 40.000 tegen Pasen.

Die stijging wordt volgens viroloog Christian Drosten ook in Duitsland in de hand gewerkt door de snellere verspreiding van de Britse variant en door de beslissing om het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet meer te gebruiken. ‘We hebben dit vaccin echt nodig.’ Ook Drosten ziet vooral gevaar voor de 50-plussers die nog niet gevaccineerd zijn en die zieker worden dan jongeren als ze besmet geraken.

In Nederland steeg het aantal besmettingen woensdag op verkiezingsdag met meer dan 1.000 tot 5.974. Het aantal is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5.740 mensen positief getest werden.

Dalingen in VK en Spanje

Het Verenigd Koninkrijk zag het aantal besmettingen de voorbije week dalen met 1,2 procent, terwijl het aantal doden in die periode zelfs afnam met 30 procent. Woensdag werden 5.758 nieuwe gevallen en 141 doden gemeld. Bijna de helft van de volwassen Britten heeft ondertussen een eerste vaccin gekregen (in België gaat het om 9 procent).

Ook in Spanje,dat rond de jaarwisseling al een derde golf te verwerken kreeg, gaan de cijfers nog de goede kant op. Woensdag lag het aantal nieuwe besmettingen met 6.092 op het laagste peil sinds augustus. In bepaalde regio’s, zoals Madrid en Catalonië, steeg het aantal besmettingen echter licht, en het aantal besmettingen per 100.000 inwoners steeg van 127,8 naar 127,9. ‘Mogelijk is de trend aan het keren’, waarschuwde Gezondheidsminister Carolina Darias. ‘We moeten er alles aan doen om een vierde golf te vermijden.’