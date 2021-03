Tijdens een senaatshoorzitting over inkomensongelijkheid woensdagochtend sprak de Amerikaanse politicus Bernie Sanders zich kritisch uit over miljardair Jeff Bezos, de ceo van Amazon. Hij vroeg zich onder meer af waarom zijn werknemers geen vakbond mogen vormen.

‘Bezos en Musk hebben nu meer rijkdom dan de 40 procent met het minste inkomen. Tegelijkertijd hebben we in de Verenigde Staten te maken met de meeste honger in decennia’, aldus de Democratische senator en voormalige presidentskandidaat tijdens de hoorzitting.

Hij richtte daarna zijn pijlen volledig op Bezos, de topman en oprichter van Amazon die onlangs zijn exit bij het bedrijf aankondigde. Hij zei dat als Bezos zijn uitnodiging niet had geweigerd om de hoorzitting bij te wonen, hij hem de volgende vraag zou hebben gesteld: ‘Je bent meer dan 182 miljard dollar waard. Je bent de rijkste persoon op aarde. Waarom doe je er dan alles aan om er voor te zorgen dat je werknemers in Bessemer, Alabama geen vakbond kunnen vormen?’ Toen werknemers van het Amazonmagazijn in die stad een vakbond wilden oprichten, werden dat van boven af tegenwerkt, tot anti-vakbondberichten in de wc’s. Dat meldde The Washington Post.

Sanders wees er verder op dat terwijl de coronapandemie Bezos absoluut geen windeieren heeft gelegd, de gewone arbeiders van Amazon wel moeilijkheden ondervinden. ‘Bezos werd 77 miljard dollar rijker tijdens deze verschrikkelijke pandemie en weigerde tegelijkertijd honderdduizenden werknemers ziekteverlof te betalen.’

Democratisch socialist

De senator uit Vermont is een luide Amazoncriticus en komt als Democratisch socialist al jaren op voor de welvaartsongelijkheid tussen de gewone Amerikaan en de grotere bedrijven. Hij vindt het niet kunnen dat er onder de Amerikaanse bevolking mensen zijn die al decennia in moeilijkheden leven, terwijl bedrijven mooie winsten boeken en de rijken rijker worden. Dat was dan ook het thema dat hij ook naar voren schoof toen hij zich in 2015 kandidaat stelde als uitdager van Hillary Clinton bij de Democratische voorverkiezingen.

Sanders moest toen en ook in 2020 echter de duimen leggen voor respectievelijk Clinton en huidig president Joe Biden. Toch is de politicus (vooral bij jongeren) erg geliefd - zo duikt hij al eens op in memes (of internetgrapjes) - en invloedrijk. Onder meer onder zijn politieke standpunten werden de Democraten de laatste jaren progressiever.

Ook Biden veroordeelde eerder in deze maand de ‘anti-vakbondspropaganda’ van grote bedrijven veroordeeld. Hij noemde daarbij Amazon evenwel niet en kiest daarmee duidelijk voor een zachtere benadering dan Sanders.

