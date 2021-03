Weyts pleit voor prioritaire vaccinatie leerkrachten: ‘Ze vangen dagelijks spuug en wat nog meer op’

Het onderwijsveld nam gisteren de beslissing om mondmaskers in te voeren in het vijfde en zesde leerjaar. De cijfers gaan de slechte richting uit. Minister Weyts belooft er alles aan te doen om de scholen open te houden. ‘Onze doelstellingen zijn: de lagere scholen openhouden, het secundair onderwijs volledig heropenen, en het veilig houden voor leerkrachten en leerlingen.’

Slechts één week nadat het onderwijsveld versoepelingen had aangekondigd, kwamen er gisteren al nieuwe maatregelen die de andere richting uitgaan: uitstel van de volledige heropening van het onderwijs en een uitgebreide mondmaskerplicht. ‘We hebben nu snel geschakeld en snel het onderwijsveld samengebracht’, zegt minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) in De Ochtend op Radio 1. ‘Als je moet snijden, hou je maar beter zelf het mes vast.’

Weyts geeft aan dat een mogelijke reden voor de slechtere cijfers in de basisschool het ontbreken van mondmaskers is. Vandaar de beslissing om in het vijfde en zesde leerjaar om een mondmaskerplicht in te voeren.

‘We nemen beslissingen met de kennis en inzichten van het moment, en ik doe dat niet alleen. Vorige week was de situatie anders, we zijn niet te beroerd om op basis van andere inzichten andere keuzes te wijzigen. De vaste wil is nog steeds om het secundair onderwijs open te doen na de paasvakantie, vandaar dat we deze maatregelen nemen. Maar wie weet in welke wereld we leven over vijf weken?’

Cijfers

Er zijn nu 29 scholen volledig dicht, op een totaal van 4.000. ‘Gelukkig valt het aantal afwezigheden bij leerkrachten nog wel mee.’ Toch klinkt in het onderwijsveld bij leerkrachten de vraag om extra bescherming. ‘Ik sta er volledig achter de vraag om leerkrachten vroeger te vaccineren’, zegt Weyts. ‘Ik ken geen andere beroepsgroepen die zo intensief met andere mensen in contact komen dan leraren. Ze vangen dagelijks spuug en wat nog meer op. Wij kunnen het alleen vriendelijk vragen en pleiten voor prioritaire vaccinatie voor de leerkrachten. We zullen dat blijven doen.’