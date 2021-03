Staatsgreep Myanmar: ruim 200 doden sinds legercoup, media en internet aan banden gelegd

Sinds de putsch in Myanmar zijn bij geweld van het leger en de politie naar schatting minstens 202 mensen om het leven gekomen. Bijna 2.200 mensen werden volgens de organisatie AAPP, die gevangenen bijstaat, sinds begin februari opgepakt. Daarvan zitten er nog bijna 1.900 vast, onder wie politici, journalisten, activisten en ook gewone burgers.

Ondanks het brutale optreden van de troepen trokken ook donderdag weer duizenden mensen over het hele land de straat op. Reuters meldt dat er tijdens die betogingen geen geweld uitbrak, maar het aantal coupslachtoffers stijgt wel. Dinsdagavond werd een 28-jarige man doodgeschoten in het stadsdeel Mingalar Taung Nyunt in de grootste stad Rangoon, zei zijn zus. ‘Ze kwamen rond 20 uur aan en begonnen te schieten’, vertelde de vrouw, die anoniem wou blijven. Het leger vuurde traangas en rubberkogels af en schoot ook met scherp. ‘Mijn broer werd in de buik getroffen. We hebben geprobeerd hem te redden, maar ’s ochtends vroeg is hij gestorven.’

Media en internet aan banden gelegd

De toestand in Myanmar wordt steeds onoverzichtelijker. Sinds begin deze week blokkeert de junta nu ook overdag de toegang tot het internet op mobiele toestellen. Al weken is het internet elke nacht afgesloten. Sinds het begin van de protestbetogingen posten waarnemers foto’s en video’s van het geweld op de socialenetwerksites. ‘Ik zag vorige nacht verscheidene doden, maar er was geen internetverbinding en er waren geen media ter plaatse’, zei een betoger uit de arbeiderswijk Hlaing Tharyarn in Rangoon, waar het leger onlangs bijzonder hard tegen de protesten optrad.

Ook de niet-staatsmedia worden geviseerd. Autoriteiten hebben verschillende kranten doen sluiten, en anderen moesten om logistieke redenen de boeken gedwongen neerleggen. Er werden al 37 journalisten gearresteerd. De laatste vrije krant is woensdag gestopt met publiceren, meldt Reuters.

Aung San Suu Kyi beschuldigd van corruptie

Staatsmedia ondervinden intussen geen problemen. De staatstelevisie meldde woensdag dat voormalige regeringsleider Aung San Suu Kyi, die bij de staatsgreep vorige maand werd opgepakt, nu onderzocht wordt voor het aanvaarden van smeergeld van een rijke Myanmarese zakenman. De man zou in totaal 460.000 euro aan haar en andere topfiguren gegeven hebben. De advocaat van Aung San Suu Kyi liet al weten dat daar niets van aan zou zijn.

Ze werd eerder beschuldigd van onder meer het illegaal importeren van walkietalkies, het overtreden van coronamaatregelen, het gebruikmaken van illegale communicatieapparatuur en het aanzetten tot oproer. De beschuldigingen van corruptie lijken ernstiger en kunnen mogelijk in de ogen van de machthebbers voorkomen dat Aung San Suu Kyi in de politiek terugkeert. Het is nog niet duidelijk welke straffen de aanklagers beogen.

Het leger nam op 1 februari de macht in Myanmar. Bij recente verkiezingen had de partij van Aung San Suu Kyi gewonnen, terwijl een aan het leger gelieerde partij een zware nederlaag leed. De generaals betoogden vervolgens dat er gefraudeerd was. Ze beloofden dat ze nieuwe verkiezingen zullen houden, maar hebben nog steeds geen datum gegeven.