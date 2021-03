Weinigen die aan het begin van de verkiezingscampagne durfden te voorspellen dat D66 met lijsttrekker Sigrid Kaag zo’n spectaculaire winst zou boeken: van 19 naar 24 zetels. Zo wordt D66 de tweede partij van Nederland, na de VVD van Mark Rutte. ‘Een buitengewone prestatie’, reageert Kaag.

De vreugde bij D66 was groot bij de exitpoll, waarbij de partij op 27 zetels stond. In de loop van de nacht zakte dat nog naar 24, maar dat zijn nog altijd vijf zetels winst. Lijsttrekker Sigrid Kaag sprong gisteravond op tafel van blijdschap. ‘Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging dat wij als enige progressieve partij invloed hebben gehad de afgelopen jaren’, reageert ze. ‘Met dat vertrouwen gaan we serieus om.’

Voor haar moet het beleid ‘groener progressiever en eerlijker’. ‘Vanavond is bewezen dat Nederlanders niet extreem zijn, maar gematigd. Mensen waarderen positiviteit, uitgaan van eigen kracht en anderen altijd in hun waarde laten.’

VVD-leider Rutte zei gisteren al dat het ‘zeer voor de hand’ ligt dat zijn partij met de links-liberalen van D66 gaat praten.

Campagne

De campagne van D66 maakte nochtans een valse start. Zeker in het prille begin leek het er zelfs op dat Kaag met haar stroeve en wat warrige tv-optredens de partij onder haar capaciteiten zou laten presteren, ondanks Kaags dossierkennis en ­internationale ervaring. Als diplomaat voor de Nederlandse overheid en de Verenigde Naties heeft ze ­jarenlang op de moeilijkste plekken ter wereld ­gediend: Jeruzalem, Khartoem, Nairobi. Als ondersecretaris voor de ­Verenigde Naties leidde ze de ontwapeningsmissie die instond voor de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Ook aan ­beleidservaring heeft ze geen ­gebrek. Sinds 2017 was ze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking in het kabinet-Rutte III. ­Vanaf 2018 kwam daar een waarnemend ­ministerschap van Buitenlandse Zaken bij.

Het zijn allemaal kwaliteiten die ze aanvankelijk niet in politieke ­efficiënte kon ­omzetten. Pas toen de campagne al op kruissnelheid was, begon Kaag het beter te doen. Dat had deels te maken met de vele uren mediatraining, maar ook met de ­gesprekken die de ­katholieke Kaag voerde met predikant en partijgenoot Joost Röselaers. Die leidden niet zozeer tot een stijlbreuk, als wel tot meer zelfvertrouwen. Met de finish in zicht, begonnen Kaag en haar partij in de peilingen te stijgen: net op tijd om gefrustreerde kiezers van slabakkende partijen als GroenLinks en CDA in te pikken.