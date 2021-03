Wisselvallig met regen of buien

Het is donderdag wisselvallig met deze ochtend al buien in het westen van het land. In het oosten van het land is er eerst nog kans op aanvriezende mist of enkele rijm- en ijsplekken. In de loop van de dag wordt het overal overwegend zwaarbewolkt met enkele buien of soms wat lichte regen.

In de Hoge Ardennen heeft de neerslag soms een winters karakter. We halen maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen en het centrum. De wind is zwak en later matig uit noord tot noordnoordwest. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig.

Donderdagavond en in het begin van de nacht blijft het zwaarbewolkt met soms buien of perioden van regen; op de Ardense hoogten valt winterse neerslag. In de loop van de nacht wordt het vanaf het noorden en het noordoosten droog met geleidelijk breder wordende opklaringen. De minima schommelen van -3 graden in de Hoge Venen, rond of iets boven het vriespunt in het centrum tot 3 graden aan zee. De matige noordenwind ruimt naar het noordnoordoosten.

Vrijdagochtend is het op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af met kans op een bui (op de Ardense hoogten met winters karakter). Het is koud voor de tijd van het jaar met maxima tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. Er waait een schrale, matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden rond 50 kilometer per uur. Vrijdagnacht wordt het koud bij minima van 0 of -1 graad in de kuststreek, van -2 tot -5 graden over het westen en het centrum en van -5 tot -9 graden in de Ardennen.

Zaterdagochtend vriest het overal. Overdag blijft het droog en eerst is het overal zonnig. In de loop van de dag verschijnen er in de noordelijke landshelft wolkenvelden. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden in de Ardennen en tussen 2 en 6 graden elders bij een zwakke tot matige noordoostenwind.