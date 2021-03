Tanzaniaanse president overleden: officieel aan hartfalen, volgens de geruchten aan corona

De Tanzaniaanse president John Magufuli is aan hartfalen overleden, zo heeft zijn adjunct Samia Suluhu woensdag bekendgemaakt. De president was sinds eind vorige maand niet meer in het openbaar verschenen en er deden veel geruchten de ronde over zijn gezondheid.

‘Het is met veel droefheid dat ik u meedeel dat wij vandaag op 17 maart 2021 om 18.00 uur onze moedige leider zijn verloren, de president van Tanzania, John Pombe Magufuli’, zei vicepresidente Suluhu op de televisie. Magufuli is in Emilio Mzena ziekenhuis, een regeringsinstelling in de stad Dar es Salaam, overleden.

Het 61-jarige staatshoofd was sinds 27 februari niet meer in het openbaar verschenen en er waren speculaties dat hij covid-19 had opgelopen. Magufuli heeft lange tijd de ernst van het virus ontkent. Hij zei dat je van de ziekte kon genezen door enkele dagen te bidden. ‘Corona is een duivel. Het virus kan niet leven in het lichaam van Christus. Het zal onmiddellijk opbranden’, klonk het bij het begin van de coronacrisis. Later zei hij dat corona helemaal uit het land was verdwenen. Hij zag de pandemie als een westers complot. Berichten uit lokale ziekenhuizen spraken die theorie tegen.

Sinds april worden geen officiële cijfers meer gegeven. Wetenschappers die waarschuwden voor het virus, werden ontslagen. Bloggers die over de toename berichtten, werden opgepakt. De Amerikaanse ambassadeur kreeg een uitbrander toen hij stelde dat de situatie veel erger is dan wordt voorgehouden. En dat terwijl er beelden circuleerden van nachtelijke begrafenissen door mensen in beschermkledij. Zelf had Magufuli zich teruggetrokken op zijn landgoed buiten de hoofdstad.

De bulldozer

Magufuli, die in 2015 aan de macht kwam, beloofde bij zijn aantreden de strijd aan te gaan met ‘de imperialisten’. Hij noemde het Westen niet bij naam, maar verwees naar die ‘boosaardige krachten’ met het woord beberu, swahili voor ‘bokken’, een term die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog de Britten aanduidde.

Hij kreeg als bijnaam de ‘bulldozer’ omdat hij no-nonsensepolitiek voerde en bovendien fel investeerde in openbare werken. Onder zijn beleid werden er spoorwegen en snelwegen aangelegd en leefde de nationale luchtvaartmaatschappij Air Tanzania weer op. Later ging die naam echter ook op voor de manier waarop hij zijn tegenstanders aanpakt. Zo werd de Tanzaniaanse komiek Idras Sultan afgelopen zomer aangeklaagd nadat hij had gelachen met een oude foto van de president in een pak dat te groot voor hem is. Ook belandde begin juni vorig jaar oppositielid Freeman Mbowe in het ziekenhuis nadat bekend was gemaakt dat hij Mafugfuli zou uitdagen bij de volgende verkiezingen.

En hoewel hij erg tegen corruptie was, werd hij daar zelf van beticht toen hij bij die verkiezingen van vorig jaar 84 procent haalde.

Volgens de grondwet ligt de macht nu tot de volgende verkiezingen in 2025 bij zijn adjunt Samia Suluhu. Vorig jaar had zij tijdens de omstreden verkiezingen het vicepresidentschap gewonnen.