4 jaar na de aanslagen

‘Voorlopig gaat alles goed’

In maart 2020 heeft Karen Northshield heeft al zes maanden geen ziekenhuiskamer meer gezien. ‘Ik verblijf voorlopig bij mijn ouders in Vlaanderen. Normaal woon ik op mijn appartement in Brussel, maar door de corona-epidemie leek het ons veiliger om voorlopig naar hier te komen. Niemand van onze familie is besmet en ik draag constant een mondmasker. Voorlopig gaat alles goed.’

Een jaar geleden zat ze veel meer in een rolstoel dan ze op krukken liep. Nu is die rolstoel weg. ‘Ik kook, ik schilder, ik leer golf spelen en ik ga naar de bioscoop. Ik kan korte afstanden wandelen met mijn krukken, maar ik raak niet ver. Iedere dag komt iemand me ­halen voor mijn activiteiten. Dat was helaas voor de corona-epidemie uitbrak. Nu staat alles op een laag pitje.’

Het leven verloopt met ups en downs voor Karen. ‘Ik ben tevreden met waar ik vandaag ben geraakt, maar het is niet gemakkelijk. Elke dag is opnieuw een gevecht.’