Chelsea voor het eerst in zeven jaar naar kwartfinales Champions League: Atletico Madrid verliest ook terugwedstrijd in Londen

Chelsea heeft zich voor het eerst in zeven jaar geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Atletico Madrid verloor na de heenmatch ook de terugwedstrijd in Londen met 2-0. Real Madrid is zo de enige overgebleven Spaanse ploeg op het kampioenenbal.

Voor de heenwedstrijd tegen Chelsea gaf Diego Simeone blijk van goede kwaliteiten. De Argentijn liet zijn Atletico dit seizoen plots veel aanvallender en attractiever voetballen. Dat was van korte duur. Tegen Chelsea speelden Los Colchoneros plots weer hyperdefensief. Ze verloren met 0-1.

Simeone en de zijnen hadden woensdagavond dus wat goed te maken. Deze keer duwden de Spanjaarden het gaspedaal wél vol in van bij de start. Atletico moest minstens twee keer scoren om door te gaan.

Alleen was Chelsea voor rust gewoon beter. De thuisploeg monopoliseerde de bal en legde bij momenten enkele knappe combinaties op de mat. Balbezit na een kwartier voetballen: 75-25.

Alleen koop je met balbezit niks. Na een halfuur voetballen had de ploeg van Tuchel nog geen bal tussen de palen geschoten. Atletico slaagde er aan de overkant evenmin in om Mendy te bedreigen. Het claimde wel een penalty na een licht contact tussen Azpilicueta en Carrasco, maar scheidsrechter Orsato gaf geen kik.

Counter uit het boekje

Toen we iets voorbij het halfuur wilden schrijven dat Chelsea moest opletten dat het in de tweede helft het deksel niet op de neus zou krijgen, snoerden The Blues ons de mond. Na balbezit van Atletico ging het plots razendsnel. Havertz bracht de counter op gang. Werner zette voor tot bij de vrijstaande Ziyech. De Nederlandse Marokkaan trapte de 1-0 voorbij Oblak.

Minstens twee keer scoren bleef de opdracht voor Atletico. Zeven minuten na rust haalde Simeone Carrasco naar de kant voor Dembélé, zes minuten later deed hij hetzelfde met Suarez voor Correa. De ex-spits van Barcelona wacht nu al bijna zes jaar op een uitgoal in de Champions League.