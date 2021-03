Proces Sarkozy uitgesteld vanwege coronabesmetting

Het proces over de financiering van de verkiezingscampagne van Frans oud-president Nicolas Sarkozy in 2012 is uitgesteld tot 20 mei. Dat heeft de correctionele rechtbank in Parijs woensdag beslist op vraag van een andere beschuldigde in het dossier.

Jérôme Lavrilleux, de vroegere adjunct-campagneleider van Sarkozy’s verkiezingscampagne, had woensdag bij de openingszitting om uitstel verzocht omdat zijn advocaat na een infectie met het coronavirus in het ziekenhuis is beland. De rechtbank ging op het verzoek in en verdaagde het proces tot 20 mei. Het proces zal dan lopen tot 22 juni.

Sarkozy, die twee weken geleden al werd veroordeeld tot een effectieve celstraf wegens corruptie, kwam woensdag niet opdagen voor de openingszitting van het proces over illegale campagnefinanciering. De dertien overige beschuldigden - vroegere kaderleden van het communicatiebureau Bygmalion en van de partij UMP en accountants - waren wel aanwezig op de zitting.

Lavrilleux bekende als eerste dat hij betrokken was bij een grootscheepse oplichting met valse facturen, ondergewaardeerde uitgaven en onkosten die opzettelijk uit de rekeningen waren weggelaten voor de eindcontrole. Sarkozy zou de uitgaven op hun beloop hebben gelaten hoewel er duidelijke signalen waren dat het uitgavenplafond overschreden zou worden. Zo beschikte hij over een veel groter campagnebudget dan bij wet was toegestaan: minstens 42,8 miljoen euro in totaal, bijna het dubbele van het wettige plafond van toen (22,5 miljoen euro).

Sarkozy riskeert een jaar cel en een boete van 3.750 euro. Hij liet weten dat hij alleen de zittingen zou bijwonen die over hem gaan.