August en Noëlla maakten uitstapje naar Nederland

Wolf August is samen met zijn roedel begin dit jaar opgedoken in Nederland. Dat meldde Jan Loos van Landschap vzw.

Op 27 januari werd in de gemeente Stramproy in Nederlands-Limburg de genetische hand­tekening van de Belgische ­wolvenroedel ontdekt op het kadaver van een schaap. Het was al langer duidelijk dat de wolven een groot territorium bestrijken, maar toch is deze uitstap enigszins verrassend, zegt Loos. Hij stipt aan dat heel Noord-Limburg een ­risicozone voor wolvenaanvallen op kleinvee is.

Daarom herhaalt hij de oproep aan alle houders van kleinvee om in een wolf-proof schrikdraadraster te voorzien. ‘De vraag is al lang niet meer of onbeschermd kleinvee wordt aangevallen, de vraag is alleen nog wanneer. Met zo’n raster sluit je dat ­risico uit.’

Loos stelt ook de inwoners van Belgisch-Limburg gerust. Aangezien August en Noëlla zo'n groot territorium opeisen, is de kans op een extra wolvenroedel gering. Bovendien zullen volgend jaar alle welpen van 2020 het nest verlaten.