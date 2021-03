Verkiezingen Nederland: VVD blijft grootste partij in exitpoll

Nadat de stembureaus in Nederland zijn gesloten, blijkt uit de exitpoll dat de VVD de grootste partij blijft, met 35 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer. De sterkste stijger is D66. Het wordt de tweede partij met 27 zetels, een winst van maar liefst acht zetels.

Uit een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de Nederlandse omroep NOS, blijkt dat het Nederlandse vertrouwen in de heersende partij VVD niet erg geschonden is door het schandaal waardoor de regering van Mark Rutte (VVD) aftrad. De partij haalt zelfs twee zetels meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

PvdA blijft stabiel op 9 zetels. D66 krijgt wel een boost, en haalt niet minder dan acht zetels meer dan vier jaar geleden. De oppositievoerende PVV krijgt volgens de exitpoll 17 zetels, een verlies van 3. Het conservatieve CDA verliest er vijf en strand op 14 zetels.

Eerder gaf buitenlandjournalist Dominique Minten in onderstaande video al een verklaring voor het succes van Mark Rutte.