Mondmaskerplicht vanaf vijfde leerjaar, 2de graad secundair start pas na Paasvakantie

De heropstart van de 2de graad secundair onderwijs wordt uitgesteld tot na de Paasvakantie. In het lager onderwijs worden mondmaskers verplicht voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, de volgende 2 weken tot aan de Paasvakantie. Die extra maatregelen komen er omdat de coronacijfers negatief evolueren, aldus Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts.

Het doel blijft om ervoor te zorgen dat alle leerlingen na de Paasvakantie weer voltijds naar school kunnen. Daartoe acht minister Weyts het nodig dat mondmaskers verplicht worden voor kinderen van het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs, en dat de tweede graad van het middelbaar onderwijs pas na de Paasvakantie helemaal heropstart.

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat er in de eerste helft van maart een positieve covid-test afgenomen werd bij 0,38% van de leerlingen en 0,26% van de onderwijspersoneelsleden. 1,56% van de leerlingen en 0,20% van de personeelsleden werd in quarantaine geplaatst.

Dit betekent een stijging ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode, die zich het sterkst toont in de lagere scholen. ‘Scholen zijn niet de motor van de besmettingen. We willen de lagere scholen open houden, we willen secundaire scholen opnieuw volledig openen en we willen het tegelijk zo veilig mogelijk houden voor de leerkrachten en de leerlingen’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘We blijven ook vragen om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij de vaccinaties’.