Zeven nieuwe bestuursleden bij Vlaams Audiovisueel Fonds

De voltallige Algemene Vergadering van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) heeft woensdag de zeven kandidaten, voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap, aangesteld als bestuurder bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dat meldt het VAF in een persbericht.

De voorbije dagen was er wat commotie ontstaan over de homofobe uitspraken van Jef Elbers, de kandidaat die Vlaams Belang oorspronkelijk had voorgesteld voor een zitje in de raad van bestuur. VAF-voorzitter Kenneth Taylor liet zondag zelfs verstaan dat de Algemene Vergadering zou ingrijpen als Vlaams Belang de kandidatuur van Elbers niet introk. Uiteindelijk plooide Vlaams Belang en schoof het maandag Dimitri Hoegaerts naar voor als plaatsvervanger van Elbers.

De Algemene Vergadering heeft woensdag de zeven kandidaten aangesteld als lid van de raad van bestuur. Het gaat om Siegfried Bracke, Dennis Cluydts, Dimitri Hoegaerts, Anouk Mertens, Tim Raats, Ilse Schooneknaep en Dirk Vanhegen. ‘Een volgende stap in de vernieuwing van het bestuur is de aanstelling van vier onafhankelijke bestuurders die, samen met de zeven bestuurders voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap, in het bestuur zullen zetelen’, klinkt het.

Het VAF wil uitdrukkelijk de uittredende leden Anne Chapelle, Greet Claes, Anton Maertens, Johan Swinnen en voorzitter Kenneth Taylor bedanken voor hun inzet van de voorbije jaren. Een nieuwe voorzitter zal worden aangeduid tijdens een volgende Algemene Vergadering. Mogelijk wordt die plaats ingenomen door Siegfried Bracke, voormalig Kamervoorzitter van N-VA.

‘Het VAF kijkt uit naar de constructieve samenwerking met het nieuwe bestuur om de vele uitdagingen waar het voor staat op te nemen, te beginnen met de nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2022-2025 en de relance van de audiovisuele en gamesector’, klinkt het.