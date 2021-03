Beroemde Amerikaanse dirigent James Levine op 77-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse dirigent James Levine is op 77-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn arts Len Horovitz een bericht van de krant 'The New York Times' woensdag bevestigd. Meer dan vier decennia lang leidde hij de Metropolitan Opera (Met) in New York.

Levine is op 9 maart in Palm Springs in Californië overleden, aldus zijn lijfarts, die de doodsoorzaak niet verduidelijkte. Tussen 1976 en 2016 was hij de gevierde muzikaal directeur van de Metropolitan Opera in New York. Hij werd 37 keer genomineerd voor een Grammy, en haalde er tien binnen. In het najaar van 2016 nam hij afscheid van het huis, na een zware rugoperatie en nadat Parkinson vastgesteld was bij hem.

In maart 2018 ontsloeg de Met de orkestleider wegens een schandaal rond seksueel misbruik. Met de beschuldiging aan het adres van James Levine, kreeg de klassiekemuziekwereld zijn eigen Weinsteinverhaal. Het gaat over feiten die al 25 jaar oud zijn en bekend werden gemaakt in The New York Post. Levine ontkende.