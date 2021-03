‘Duivelskoppel’ veroordeeld tot 24 en 30 jaar cel

Na anderhalve week is het doek gevallen in het assisenproces rond het veelbesproken ‘duivelskoppel’ Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57). Lacote kreeg 30 jaar voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44). Hilde Van Acker werd veroordeeld tot 24 jaar opsluiting.

Eerder op de dag had aanklager Yves Segaert-Vanden Bussche levenslang voor Lacote geëist en dertig jaar opsluiting voor Hilde Van Acker. Hij haalde in zijn betoog over de strafmaat heel zwaar uit naar het gewezen koppel. ‘Hun ijzingwekkende koelbloedigheid en de doodsangst die Marcus Mitchell moet hebben doorstaan, eist de zwaarste bestraffing. Ook al dateert de moord van 25 jaar geleden’, zei hij. ‘Tegen zoveel onmenselijkheid, zoveel cynisme, zoveel gevoelloosheid en zoveel gevaar kan slechts één straf staan, de zwaarste.’ Voor Lacote zag hij geen verzachtende omstandigheden. Voor Van Acker zag hij die mogelijk wel, namelijk haar blanco strafblad en haar medische toestand, ze is herstellende van borstkanker.

• ‘Duivelskoppel’ schuldig verklaard aan moord

Haar advocaat Kris Vincke hoopte op mildheid van de jury en was van oordeel dat de redelijke termijn geschonden is. ‘Ik hoop dat u Hilde nog een toekomst geeft’, zei hij aan de jury. ‘Ik vrees dat u, als u geen menselijke straf geeft, het de doodstraf is. Nogmaals: mag haar dochter alstublieft nog een moeder hebben? Ik vraag u alleen dat u haar niet wegsmijt en met een duivelse straf naar de gevangenis stuurt.’

Filip De Reuse, de advocaat van Lacote, hoopte ook op een ‘minimale straf’. Hij begreep niet dat de aanklager levenslang vorderde. ‘Is dat Marc Dutroux? Is dat een terroristische moordenaar? Is dat Ronald Janssen? Is dat Kim De Gelder? Ik vraag u om Jean niet weg te gooien. Gooi de sleutels niet definitief weg.’

‘Spoor van menselijke vernieling achtergelaten’

Voorzitter Bart Meganck richtte zich nog tot de beschuldigden. ‘Meneer Lacote, ik wil nog dit toevoegen, u heeft het arrest gehoord, ook de motieven. U hebt een spoor van menselijke vernieling achtergelaten, ook bij mensen die u graag zien en waarvan wij denken dat u ze ook graag ziet. We weten dat de straf zeer hard en lang is. Maar niettemin zullen ongetwijfeld ook voor u nog vooruitzichten komen om verder te gaan met uw leven.’

Daarna richtte hij zich ook tot Hilde Van Acker. ‘Mevrouw Hilde Van Acker, de straf die u wordt opgelegd is bewust bedoeld om u nog een vooruitzicht te geven. Ik weet dat u daar nu helemaal anders over denkt, maar het is echt de bedoeling geweest van de jury en het hof om u perspectief te bieden. De beschuldigden mogen worden weggeleid.’