‘Top gear’-presentatrice en ‘koningin van de Nürburgring’ Sabine Schmitz overleden

Sabine Schmitz, de enige vrouwelijke racepiloot die de 24 uren op de Nürburgring heeft gewonnen, is op 51-jarige leeftijd overleden. In 2017 werd bij haar een zeldzame kanker vastgesteld.

De Duitse won de prestigieuze uithoudingswedstrijd in 1996 in een BMW M3 aan de zijde van Johannes Scheid en Hans Widmann. Een jaar later triomfeerde ze opnieuw met Scheid, Hans-Jurgen Tiemann en Peter Zakowski. Het leverde haar de koosnaam ‘koningin van de Nürburgring’ op.

‘Wij hebben onze meest beroemde vrouwelijke racer verloren’, stelt het circuit woensdag in een verklaring. ‘Sabine Schmitz heeft ons veel te vroeg verlaten na een lange ziekte. We zullen haar en haar vrolijke natuur missen. Rust in vrede Sabine!’

Na haar successen op de Nürburgring maakte Schmitz naam met haar eigen team Frikadelli Racing, dat ze oprichtte met echtgenoot Klaus Abbelen. Ze presenteerde ook het programma Top gear op de BBC. Medepresentator Jeremy Clarkson betuigde via Twitter zijn medeleven en noemde haar overlijden ‘vreselijk nieuws’.