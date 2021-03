Auteur Lale Gül krijgt doodsbedreigingen voor kritische blik op islam in haar debuutroman

De Turks-Nederlandse auteur Lale Gül krijgt al enkele weken doodsbedreigingen na de publicatie van haar debuutroman Ik ga leven. In het autobiografische verhaal beschrijft ze hoe zwaar het was om op te groeien in een streng islamitische familie.

‘Muziek mag niet, daten is verboden, het hebben van vrienden van het andere geslacht is onwettig. Je leuk kleden en opmaken is ongepast, ’s avonds buiten zijn is niet geoorloofd’, schrijft de Turks-Nederlandse auteur Lale Gül (23) in haar debuutroman Ik ga leven. Ze groeide zelf op in een Turks-Nederlands gezin met een strenge islamitische opvoeding waar ze zich tegen afzette. In de autobiografische roman Ik ga leven doet hoofdpersonage Büsra hetzelfde. Gül beschrijft hoe Büsra, een jonge moslima, zich afzet tegen het strenge islamitische milieu. Gül uit daarmee kritiek op de conservatieve tradities die ze zelf opgelegd kreeg in haar opvoeding. Sinds de publicatie ervan ligt het boek onder vuur. Gül krijgt doodsbedreigingen van sommigen uit de Nederlands-Turkse islamitische gemeenschap. Dat heeft ze de afgelopen dagen in verschillende interviews in Nederlandse media gezegd.

Volgens de kritiek die ze krijgt uit islamitische en Turks-Nederlandse kringen zou de auteur de eer van de familie geschonden hebben. Ze wordt een afvallige moslim genoemd, terwijl ze zichzelf niet zo beschrijft. Zelfs haar eigen familie keert haar de rug toe nadat mensen passages over haar ouders vertaalden naar het Turks. Tegen haar ouders had Gül niet verteld waarover haar boek ging, voornamelijk omdat ze ruzies met haar ouders in detail beschrijft. Maar toen haar vader telefoontjes bleef krijgen van familie en vrienden ontplofte het als een bom. ‘Ik snap waarom mensen je willen wurgen, dat zou ik ook doen’, zou haar moeder gezegd hebben volgens Gül.

#LaatLaleVrij

Naar aanleiding van de doodsbedreigingen aan het adres van Lale Gül, is een online manifest verschenen waar politici, journalisten en bestuurders hun steun uiten. Zij benadrukken dat iedereen in Nederland zelf mag bepalen hoe hij of zij wil leven, ‘ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging’. Gül verdient veiligheid en het recht om zich uit te spreken, staat in het manifest. ‘In haar eigen verrassende woorden. Wie haar dat ontzegt, verdient een duidelijk signaal: zo doen we dat hier niet. Want het is veel te stil.’ Dat schrijven de steunbetuigers op de website LaatLaleVrij.nl.

Ook de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema staat aan Gül’s zijde. Ze mocht zelfs op bezoek bij Halsema en intussen zorgt de Amsterdamse politie dat ze de nodige bescherming krijgt. Dat haar boek zoveel gevolgen zou krijgen, zag ze niet aankomen. ‘Ik wist niet dat mensen zó boos op mij zouden worden’, zei ze in het televisieprogramma De vooravond. Gül laat intussen weten dat ze door die golf aan haatberichten wellicht niet meer zal schrijven.