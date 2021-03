Tomorrowland verkast naar eind augustus

Een dag nadat Rock Werchter de zomer van 2021 heeft opgegeven, zet Tomorrowland door. Het festival kondigt een verschuiving aan naar eind augustus.

‘Samen met de People of Tomorrow geloven we in betere tijden. We will unite again’, klinkt het vastberaden in een bericht dat de 400.000 tickethouders van Tomorrowland vandaag in hun mailbox krijgen. De festivalorganisatie kondigt aan dat de editie 2021 uitzonderlijk zal verschuiven naar het einde van de zomer.

‘De twee geplande festivalweekends eind juli komen dit jaar waarschijnlijk te vroeg vanwege de aanhoudende covid-19-pandemie’, klinkt het in het bericht. ‘Maar Tomorrowland hoopt dat de situatie zal verbeteren. Daarom zal het festival eenmalig verplaatst worden naar 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september.’

Een mega-evenement als Tomorrowland zes weken opschuiven is geen sinecure, beaamt woordvoerster Debby Wilmsen. Rock Werchter zag af van een verschuiving naar september omdat onder andere de uitgebreide tourentourages van pop- en rockbands dat uitstel logistiek bemoeilijkten – dan zijn dj’s flexibeler. ‘Bij de datumkeuze hebben we daarnaast rekening moeten houden met factoren als het weer en de beschikbaarheid van de weilanden voor de parking en camping’, legt Wilmsen uit. ‘Onze leveranciers die ook met andere festivals samenwerken, moeten op dat moment nog voldoende stock hebben. De veiligheidsdiensten moeten capaciteit hebben voor zo’n evenement, en we werken met veel freelancers die een vaste job hebben in het onderwijs of de bouwsector: zij moeten zich ook vrij kunnen maken. De voorbije weken hebben we hard gewerkt om die puzzel te leggen, ook in samenwerking met de overheid. Zo zijn we op deze twee weekends gekomen.’

Maar de belangrijkste elementen worden alsnog de besmettingscurve van het coronavirus en de vaccinatiegraad, beseft Wilmsen. ‘Afgaande op wat we daar nu over weten, geloven wij in een festival op die data. Maar dat is natuurlijk onder voorbehoud. We weten niet wat de volgende weken gaan geven. Hoe dan ook zullen we de beslissingen en richtlijnen van de overheid volgen. We verwachten dat we daarover meer weten in mei. Maar welzijn, gezondheid en veiligheid van de festivalgangers, partners en buurtbewoners blijven een topprioriteit.’

Vrijheid kopen

In Het Nieuwsblad uitte Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gisteren nog twijfels over de haalbaarheid. ‘Massa-evenementen als Tomorrowland zijn het allerlaatste wat we gaan kunnen lossen. Zoiets kan pas als er sprake is van minstens 70 procent basisimmuniteit. Het is niet uitgesloten, maar zelfs in het beste geval, als elke 18-plusser tegen 11 juli een eerste prik heeft gehad, zal dat vóór eind augustus zeer moeilijk worden.’

Ook het bericht van Tomorrowland houdt nog een slag om de arm. ‘We willen positief en hoopvol blijven, maar we beseffen ook dat de kans bestaat dat de zestiende editie van Tomorrowland in 2022 zal moeten plaatsvinden.’ Een gelijkaardige formulering was gisteren te horen bij het Nederlandse festival Lowlands, dat een affiche met 50 namen aankondigde, vergezeld van de waarschuwing dat ‘door de maatregelen alsnog kan blijken dat niet alle acts kunnen komen.’

Voor een festival als Tomorrowland zijn de voornaamste barrières de maximumcapaciteit, de anderhalvemetervereiste en het reisverbod – ruim 40 procent van de tickethouders komt uit het buitenland. De organisatie van het festival Dour gaf eerder al aan dat zij zonder kans op een ‘regulier’ festival de kelk deze zomer liever aan zich voorbij laat gaan. Speelt Tomorrowland met deze verschuiving ook alles of niets? Wilmsen: ‘Niet per se. We hopen dat we met deze zes weken uitstel onze vrijheid kopen. Maar in mei gaan we herevalueren. Als de overheid dan zegt: geen evenementen tot oktober, is het duidelijk. Als ze zeggen: enkel evenementen met afstandsregels, moeten we opnieuw kijken wat er haalbaar is. Nu willen we vooral een positief signaal geven.’

11,5 miljoen verlies

Voor de opstart van het festival kreeg Tomorrowland deze week alvast 1,8 miljoen euro toebedeeld via het kabinet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Dat voorschot moet helpen bij de lopende kosten van het festival: zo moet het nu al voorafbetalingen doen om de Dreamville-campinglodges te reserveren. Indien het festival alsnog niet kan doorgaan, hoeft Tomorrowland dat voorschot niet terug te betalen aan de overheid. Niet dat daarmee alle rekeningen vereffend zijn: volgens de organisatie draait het covid-jaar 2020 uit op een verlies van 11,5 miljoen euro. Heeft het festival een editie in 2021 financieel broodnodig? ‘Een extra seizoen missen zou sowieso niet goed zijn voor het bedrijf’, zegt Wilmsen. ‘Zowel financieel als voor de moraal, en zowel bij ons als in de bredere sector. Maar we zijn niet naïef: we houden ook rekening met het scenario van weer een jaar zonder inkomsten.’

Dat zou ook in de rest van de Belgische economie niet zonder gevolgen blijven. Volgens berekeningen van de organisatie zou Tomorrowland in een normaal jaar zou een economische impact van 228 miljoen euro (direct, indirect en afgeleid) hebben op onze economie, en resulteren in 93 miljoen euro aan belastingopbrengsten voor de overheid. Alleen al de ‘Global journey’-reispakketten die het festival aanbiedt, zorgen volgens Tomorrowland voor de drukste twee weekends van het jaar voor taximaatschappijen, ruim 60.000 hotelovernachtingen en 10.000 passagiers op Brussels Airport.