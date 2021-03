Nederlandse Amy Pieters sprint naar zege in Danilith Nokere Koerse

Amy Pieters (SD Worx) heeft woensdag de 2e editie van de Danilith-Nokere Koerse voor dames elite op haar naam gebracht. De 29-jarige Nederlandse haalde het na een sprint met drie van respectievelijk de Australische Grace Brown en de Duitse Lisa Klein, de runner-up van de eerste editie. Belgisch kampioene Lotte Kopecky werd vierde voor de Nederlandse Lorena Wiebes. Jolien D?hoore moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Het nieuwe parcours, met een pak bijkomende kasseizones, zorgde ervoor dat de lastigheidsgraad een pak hoger lag dan bij de eerste editie. Van bij de start lag het tempo desalniettemin hoog en probeerden diverse rensters een uitval op te zetten. Lang zongen al deze uitvalspogingen het niet uit.

Tot in volle finale we een aanval kregen met Lisa Klein, Grace Brown en Amy Pieters. Dit drietal mocht de laatste twee ronden, van elk zowat 12 kilometer, aansnijden met een voorsprong van zowat een halve minuut. Achter hen sloegen de ploegen van Team DSM, met Lorena Wiebes in hun rangen en Liv Racing voor Belgisch kampioene Lotte Kopecky, de handen in elkaar waardoor de voorsprong plots slonk. Maar toen het tempo ineens wat stokte in de grote groep konden de drie vluchters hun bonus verder uitbouwen. Uiteindelijk trokken zij de laatste 10 kilometers in met opnieuw een voorgift van een halve minuut waardoor duidelijk werd dat de winnaar vooraan zat.

Amy Pieters begon de laatste rechte lijn van ver op kop en spurtte zo bergop naar de eindzege. De Nederlandse volgt hiermee haar landgenote Lorena Wiebes op als eindlaureate van de Danilith-Nokere Koerse. Wiebes was in 2019 sneller dan de Duitse Lisa Klein en Lotte Kopecky.