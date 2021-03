Hoe Bpost door onkunde en eigenbelang miljarden verloor

Jean-Paul Van Avermaet is afgelopen weekend ontslagen als ceo van Bpost. Het ging al langer slecht met de grootste werkgever van ons land. Waarom werd er zo laat ingegrepen?

Een aantal jaar geleden was Bpost de parel op de kroon van de Belgische overheidsbedrijven. Onze nationale post was beursgenoteerd en was een toonbeeld van efficiëntie. Maar toen Jean-Paul Van Avermaet begin 2020 aan het roer kwam, ging het van kwaad naar erger. Hij raakte verwikkeld in een onderzoek naar verboden prijsafspraken en kon Bpost niet heelhuids door de coronacrisis leiden, in tegenstelling tot andere pakjesbedrijven. De ceo is aan de deur gezet, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost.

