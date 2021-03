EU hoopt vaccinpas tegen juni overal uit te rollen

De Europese Commissie heeft woensdag het ‘digitaal groen certificaat’ voorgesteld, het vaccinatiepaspoort waarmee het komende zomer mogelijk moet zijn om veilig te reizen in de Europese Unie. De Commissie wil dat de lidstaten en het Europees Parlement het gratis certificaat snel goedkeuren, zodat het in juni kan worden gebruikt.

Het ‘groene certificaat’ zal gelden als een paraplu waaronder drie documenten kunnen vallen: een bewijs van vaccinatie, een bewijs van een negatieve coronatest of een bewijs dat men hersteld is van covid-19.

Die laatste twee alternatieven moeten discriminatie voorkomen tussen burgers die al een vaccin kregen en Europeanen die nog niet ingeënt zijn of zich niet willen laten inenten. Die laatsten zullen op hun certificaat bij een eventuele grenscontrole kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn voor hun vertrek of al antilichamen hebben.

Met QR-code

Reizigers zullen het document zowel in digitaal als in papieren formaat kunnen gebruiken. Beide versies zullen met een QR-code werken die slechts de noodzakelijke informatie bevat. Een digitale handtekening moet de authenticiteit van het certificaat garanderen. De gezondheidsgegevens van de houders blijven in handen van de eigen lidstaat. Wie van het digitaal groen certificaat gebruik wil maken, zal er niet voor hoeven te betalen.

Het certificaat werd woensdag voorgesteld door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en commissarissen Thierry Breton (Interne markt) en Didier Reynders (Justitie).

‘We kiezen voor een Europese aanpak om te garanderen dat EU-burgers en hun familieleden komende zomer veilig en met een minimum aan beperkingen kunnen reizen’, zegt Reynders. ‘Het digitaal groen certificaat zal geen voorwaarde voor vrij verkeer vormen en zal op geen enkele manier discrimineren.’ Volgens de voormalige Belgische minister biedt het Europese certificaat ook een mogelijkheid om te wegen op het ontwerp van een mondiale standaard.