Von der Leyen dreigt met exportverbod vaccins naar VK

Als het Verenigd Koninkrijk wil dat de EU vaccins blijft exporteren over het Kanaal, zal het ook vaccins moeten exporteren naar de EU.

‘De EU moet snel en sterk uit deze crisis komen. We kunnen onze burgers niet meer uitleggen dat onze farmabedrijven aan de hele wereld vaccins leveren maar dat wij leveringsproblemen kennen’, zei Ursula von der Leyen vanmiddag op een persconferentie. ‘Er moet reciprociteit zijn met landen die zelf vaccins produceren.’

Met die woorden liet de voorzitster van de Commissie verstaan dat er een einde komt aan de lankmoedigheid van de Europese Unie. Vooral het Verenigd Koninkrijk komt in het vizier van de voorzitster van de Commissie. ‘Dit is een uitnodiging aan het Verenigd Koninkrijk’, zei ze expliciet.

Export

Sinds 1 februari heeft de EU toelating gegeven voor de export van 41 miljoen vaccins naar 33 landen. Daarvan zijn er 10 miljoen vertrokken naar het VK, vooral Pfizer-vaccins. Terzelfder tijd blijft AstraZeneca kampen met productieproblemen: het farmabedrijf zal in het eerste kwartaal maar 30 miljoen doses kunnen leveren terwijl er contractueel 90 miljoen verwacht werden, en in het tweede kwartaal zou het maar 70 miljoen doses leveren in plaats van de afgesproken 180. Maar uit de twee productiesites van AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk komt er nog altijd niets richting Europese Unie, hoewel dat volgens de Commissie wel moet volgens het contract. ‘We zijn de meest open regio in de wereld. Maar we willen reciprociteit zien.’

Von der Leyen sluit niet uit dat er ook een exportverbod komt van vaccins naar landen die een hogere vaccinatiegraad hebben en zelf doses produceren. En ze ging zelfs verder. Net als Charles Michel eind januari, sluit ze niet uit dat de EU teruggrijpt naar artikel 122 van het verdrag over de werking van de EU, dat zou toelaten om farmabedrijven te verplichten hun kennis te delen of met andere bedrijven samen te werken om meer vaccins te kunnen produceren. In het uiterste geval zou dit zelfs toelaten de patentrechten op te schorten of farmabedrijven te verplichten de flacons in de EU te vullen en af te werken. ‘Alle opties liggen op tafel. Ik sluit niets uit’, aldus de voorzitster van de Commissie, die eraan herinnerde dat dit al vijftig jaar geleden een keer tijdens de oliecrisis werd ingezet.

VS

Vreemd genoeg was Von der Leyen een stuk vriendelijker voor de VS, ook al belet de regering van president Biden dat een voorraad vaccins van AstraZeneca geëxporteerd wordt. Dat heeft veel te maken met het feit dat de EU afhankelijk is van de VS voor de levering van grondstoffen voor de aanmaak van vaccins. ‘Met de VS is er reciprociteit. Er is een probleemloze uitwisseling van grondstoffen. En net zoals er geen vaccins vertrekken vanuit de EU naar de VS, vertrekken er geen uit de VS naar de EU.’

Britse journalisten die de persconferentie bijwoonden, interpreteerden de woorden van Von der Leyen direct als het dreigen met een vaccinoorlog. Ze reageerden misnoegd op het feit dat geen van hen de kans kreeg hierover een vraag te stellen aan Von der Leyen.