Schepen na corona-alarm in Gent: ‘Onderwijzers sneller vaccineren’

Het aantal besmettingen bij jonge kinderen stijgt fors. De druk op het onderwijs stijgt. ‘De stijging is begonnen in het basisonderwijs, maar gaat verder in het secundaire onderwijs.’

‘In de Gentse scholen zien we dat in de helft van de basis- en secundaire scholen positieve testen zijn’, zegt schepen van onderwijs in Gent Elke Decruynaere (Groen) in De Ochtend op Radio 1. ‘Op piekmomenten zien we 70 meldingen per dag, onze CLB-medewerkers staan onder grote druk.’

Decruynaere bevestigt zo wat in de cijfers ook al dagenlang te zien is. ‘Bij jonge kinderen onder de tien jaar zien we een toename van 29 procent’, zei viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) maandag op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘Dat is goed voor tachtig procent van de stijging in de besmettingscijfers.’

De nieuwe varianten hebben een impact, merkt Decruynaere op: ‘De clusters zijn groter dan een aantal weken geleden. De varianten zijn veel besmettelijker, binnen het gezin worden besmettingen meer doorgegeven.’

‘Ook testbeleid staat onder druk’

Decruynaere hoopt voor alle leerlingen op ‘een goed derde trimester’. Vanmiddag om 18 uur is alvast een overleg tussen de minister van onderwijs en de onderwijspartners gepland. Ben Weyts vervroegde dat overleg met twee weken, wegens de slechte trend in de cijfers. De onderwijspartners krijgen vanavond ook de meest recente cijfers over het aantal besmettingen op scholen te zien.

‘De leerkrachten vragen dat onderwijzend personeel voorrang moet krijgen, als we de scholen willen openhouden. Ik begrijp die vraag zeker. Ik denk dat we dat ernstig moeten overwegen. Als we de scholen open willen houden, moeten we kijken wat mogelijk is in de vaccinatiestrategie. Of op zijn minst moeten we een testbeleid hebben dat leerkrachten en leerlingen voldoende vertrouwen geeft. Het testbeleid staat nu onder druk, de CLB’s moeten alle zeilen bijzetten om te kunnen volgen.’

Op het laatste onderwijsoverleg vorige week dinsdag beslisten de onderwijspartners en de minister dat de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs die geen examens hebben, vanaf maandag 29 maart opnieuw voltijds naar school zouden mogen. Zij krijgen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Voorwaarde was wel dat de epidemiologische situatie gunstig moest blijven. De grote vraag is of die maatregel zal standhouden.