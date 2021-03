Daar is de Bretoense variant, en het is niet de laatste

Opnieuw duikt een mutatie van het coronavirus op. Dit keer ontdekt in de Franse regio Bretagne. Volksgezondheid in Frankrijk waarschuwt, want de variant werd niet herkend door de test met de neuswisser. Eerder leidden de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant al tot bezorgdheid. Bij de Bretoense is die ongerustheid er voorlopig niet.

Wat is er speciaal aan de ­Bretoense variant?

Het is nog niet duidelijk of hij meer of minder besmettelijk is dan andere varianten. Of je er zieker van wordt, evenmin. Maar wat opvalt, is dat de variant ...