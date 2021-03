Twee Antwerpse rijscholen verzegeld wegens fraude bij theoretisch rijexamen

De Antwerpse lokale politie heeft twee rijscholen verzegeld in het kader van een onderzoek naar fraude bij het theoretisch rijexamen. De scholen zouden hun klanten de mogelijkheid hebben geboden om oortjes en een verborgen camera mee te nemen naar het examen en vervolgens de juiste antwoorden ingefluisterd te krijgen. De klanten zouden daar tussen de 1.000 en 1.500 euro voor hebben betaald.

Nadat de politie in februari werd getipt over de praktijken, ging ze deze week met de steun van de arrestatie-eenheid en het hondenteam over tot vijf huiszoekingen in het district Deurne. Tijdens die invallen werden vier verdachten - drie vrouwen en een man - opgepakt. Het gaat om de twee zaakvoerders en twee medewerkers van de rijscholen in kwestie. De politie trof ook meer dan 15.000 euro cash aan en nam ook 14 gsm’s, 10 laptops, 6 computers, 11 kledingstukken met verborgen camera’s en verschillende zendertjes in beslag. De rijscholen werden verzegeld. De verdachten zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, het onderzoek loopt intussen verder.

De politie zegt zwaar aan de feiten te tillen omdat de klanten die gebruikmaakten van het frauduleuze systeem ‘zonder enige voorbereiding de kans kregen om met de wagen de Antwerpse straten onveilig te maken’.