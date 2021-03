Tiger Woods verlaat ziekenhuis na auto-ongeval

Drie weken na zijn zwaar auto-ongeluk heeft Tiger Woods het ziekenhuis mogen verlaten. In een bericht op Twitter bedankte de golflegende iedereen voor de steun.

Op 23 februari ging Woods met zijn wagen over de kop in Los Angeles County. Hij liep daarbij open breuken aan het been en een verbrijzelde enkel op.

‘Ik ben blij te melden dat ik weer thuis ben en mijn revalidatie verderzet’, schrijft Woods. ‘Ik ben zo dankbaar voor de constante stroom van steunberichten en aanmoedigingen die ik de voorbije weken heb mogen ontvangen.’

Woods dankte ook het medisch personeel voor de goede zorgen. ‘Ik zal thuis herstellen en werken om elke dag sterker te worden’, aldus de 45-jarige Amerikaan.

De sportman, die tijdens zijn carrière eerder al rug- en knieblessures opliep, wordt beschouwd als de grootste golfer van zijn generatie. Hij won al verschillende golfwedstrijden en slaagde er in 2019 in om na een pauze van meer dan 10 jaar zijn vijfde Masters-titel te winnen.

Na de crash schreven Amerikaanse media dat ze de kans miniem achtten dat hij aan de volgende Masters zal kunnen of willen deelnemen. Financieel gezien staat er eigenlijk goed genoeg voor om nooit meer de golfstok op te nemen. Geld zal hem dus niet overhalen gezondheidsrisico’s te nemen, klonk het.