Sky ECC: Raadkamer bevestigt aanhouding van drugsspeurder

De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag de aanhouding bevestigd van D.L. (31), de hoofdinspecteur bij het drugsondersteuningsteam (DOT) van politiezone Antwerpen die vorige week werd opgepakt na de gerechtelijke actie rond Sky ECC. Dat werd vernomen bij zijn advocaten Peter Verpoorten en Mieke Denissen, die geen verdere commentaar over de zaak wilden geven.

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van cryptofoons, die met de encryptieosoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten kon onderschept worden, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd.

• ‘100 procent van wat we hebben ontcijferd, is van criminele aard’

Uit die ontcijferde berichten zou blijken dat hoofdinspecteur D.L. werd benaderd door het criminele milieu en dat hij gegevens uit databanken zou hebben doorgespeeld. Of hij dat tegen betaling zou hebben gedaan, wordt nog onderzocht. De man werd vorige week opgepakt. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de federale politie voerde een huiszoeking uit bij hem en op zijn werkplek.

• Onderzoek Sky ECC betaald met misdaadgeld

De hoofdinspecteur werd aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending van het beroepsgeheim. Zijn partner, die ook voor de politiezone Antwerpen werkt, werd mee opgepakt maar mocht beschikken na verhoor.

De raadkamer heeft de aanhouding van D.L. woensdag bevestigd. Hij blijft daardoor nog zeker een maand in de cel. Zijn advocaten gaan met hem bekijken of ze tegen die beslissing in beroep gaan.