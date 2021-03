Club Brugge tegen circa 230 miljoen naar de beurs

De aandelen Club Brugge kosten 17,50 tot 22,50 euro per stuk wat tegen het middelpunt de voetbalclub op 229 miljoen waardeert. Fors minder dan initieel gehoopt werd.

De verkopende aandeelhouders van Club Brugge moeten met een minder hoge verkoopprijs genoegen nemen dan waar ze op een bepaald moment van droomden. Dat blijkt uit een persbericht van Club Brugge. De prospectus van de beursgang werd gisteren goedgekeurd wat betekent dat de aandelenverkoop kan starten. Die start tegen een prijsvork van 17,50 euro tot 22,50 euro. Het midden hiervan, impliceert een waarde van 229 miljoen. En dat is aanzienlijk lager dan de opgerekte waarde die bijvoorbeeld het analistenhuis Berenberg zag. Maar ook aan deze waarde doet verkoper Bart Verhaeghe een uitstekende zaak.

Club Brugge brengt 30 procent van de aandelen naar de markt. Het gaat uitsluitend om bestaande aandelen. De 3,25 miljoen aandelen die verkocht worden kunnen bij stevige vraag verhoogd worden met nog eens 15 procent. Het maximum van het aanbod ligt op 4,67 miljoen aandelen.

De verkopende aandeelhouders rond Bart Verhaeghe kunnen in functie van de definitieve verkoopprijs en het aantal verkochte aandelen om en nabij de 100 miljoen opstrijken. In België coördineert Belfius de beursgang. De verkoop loopt van 17 maart tot 25 maart. De definitieve intekenprijs wordt later bekend gemaakt na een bevraging van de markt.