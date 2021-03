Zeker acht doden na drie schietpartijen in Atlanta

De politie heeft een man opgepakt die acht mensen op drie de locaties in Atlanta en Acworth heeft doodgeschoten. Zes van de acht slachtoffers zijn volgens de politie Aziatische vrouwen.

De schietpartijen vonden dinsdag plaats in drie wellnesscentra in de staat Georgia. Twee schietpartijen vonden plaats in het noorden van de stad Atlanta, in twee wellnesscentra tegenover elkaar in dezelfde straat. Een uur eerder kwam een ander wellnesscentrum onder schot in Acworth, in de county Cherokee, ten noordwesten van de stad.

Hoewel de twee incidenten gelijkenissen vertonen, is voorlopig niet officieel vastgesteld dat er een verband is tussen de schietpartijen in Atlanta enerzijds en die in Acworth, ruim 48 kilometer verder, anderzijds. Op beide plekken kwamen volgens lokale media telkens vier mensen om.

Tijdens een persconferentie bevestigde de politiechef van Atlanta, Rodney Bryant, dat bij de twee schietpartijen in zijn stad vier vrouwen van Aziatische afkomst zijn doodgeschoten. Ook in Acworth kwamen twee vrouwen van Aziatische afkomst om. De twee andere slachtoffers in Acworth zijn volgens de politie een man en een vrouw. Een negende slachtoffer raakte gewond.

Enkele uren na de incidenten pakte de politie een verdachte op van de schietpartij in Acworth. Het gaat om een 21-jarige man uit het nabijgelegen Woodstock. Over zijn motief is nog niets bekend. Toch hebben de antiterrorisme-eenheden in New York agenten naar strategische plaatsen van de Aziatische gemeenschappen gestuurd.