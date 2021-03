Achttienjarige achter ‘grootste Twitter-hack ooit’ aanvaardt celstraf van drie jaar in VS

In de Verenigde Staten heeft een 18-jarige, die wordt gezien als het ‘meesterbrein’ achter het hacken van de Twitteraccounts van verscheidene beroemdheden in juli vorig jaar, een gevangenisstraf van drie jaar aanvaard. Hij werd dertig aanklachten ten laste gelegd, onder meer wegens fraude, en pleitte schuldig.

Bij de hacking werden de Twitterprofielen van onder anderen oud-president Barack Obama en ondernemers Elon Musk en Bill Gates overgenomen, net als bedrijfsaccounts zoals die van Apple. Alles samen waren 130 accounts getroffen. Via de gehackte profielen werd opgeroepen om een bedrag in de cryptomunt Bitcoin te storten, met de belofte dat het dubbel zou worden terugbetaald. Op die manier zou meer dan 100.000 dollar zijn buitgemaakt.

De tiener Graham Ivan Clark, die op het moment van de feiten 17 jaar was, werd enkele dagen later gearresteerd in zijn huis in Tampa, in de staat Florida. Door mee te werken met de aanklagers en schuldig te pleiten, ontsnapt hij aan een mogelijke veroordeling als volwassene, die tot een veel langere celstraf had kunnen leiden.

Twitter had na de hack gezegd dat sommige werknemers ‘gemanipuleerd’ waren en dat de aanvallers hun inloggegevens hadden kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de interne systemen van het sociaal netwerk. Sindsdien is de toegang tot die systemen ‘aanzienlijk beperkt’.