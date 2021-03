Donald Trump beveelt coronavaccins aan

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zijn landgenoten opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Op de conservatieve zender Fox News noemde hij de vaccins ‘veilig’, ‘geweldig’ en ‘ongelooflijk’ effectief. ‘Ik zou het aan veel mensen aanbevelen die het niet willen, en veel van die mensen hebben op mij gestemd’, zei hij.

Uit peilingen blijkt dat vooral veel aanhangers van de Republikeinen in de Verenigde Staten sceptisch staan tegenover coronavaccins. De inentingen ‘redden echt ons land en eerlijk gezegd de wereld’, zei Trump in het telefonische interview. Het 74-jarige vorige staatshoofd liep vorig jaar zelf Covid-19 op, waarna hij beweerde immuun te zijn, maar liet zich in januari vaccineren.

Trump zei wel dat mensen een vrije keuze moeten krijgen. ‘We hebben onze vrijheden en daar moeten we ons aan houden en daar ben ik het ook mee eens’, zo zei hij. ‘Maar het is een geweldig vaccin. Het is een veilig vaccin en het is iets wat werkt.’ En dat is zijn verdienste, benadrukte hij in het interview waarin hij niet naliet zijn opvolger Joe Biden en de experts aan te vallen. ‘Als ik me er niet in gemengd zou hebben, dan hadden we niet na negen maanden al een vaccin, maar na vijf jaar. Ik denk zelfs dat ze het eigenlijk nooit gedaan zouden gekregen hebben.’

Deed niet mee aan reclamespotje

Vorige week hadden voormalige Amerikaanse presidenten van beide partijen – de Democraten Barack Obama, Bill Clinton en Jimmy Carter, en de Republikein George W. Bush – mensen in een gezamenlijke advertentiecampagne al opgeroepen om zich in te laten enten. Trump was de enige ex-president die er niet aan deelnam.

Maandag nog had het Witte Huis verklaard dat het een aanprijzing door Trump zou appreciëren. ‘Als voormalig president Trump morgen wakker wordt en beslist spraakzamer te zijn over de veiligheid en efficiëntie van het vaccin, dan zouden wij dat zeker aanmoedigen’, zei persverantwoordelijke Jennifer Psaki. Ook topviroloog Anthony Fauci gaf al aan dat Trumps promotie van het vaccin de Republikeinen zo ver zou krijgen dat ze zich laten inenten.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de VS tot nu toe ongeveer 111 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Ruim 72 miljoen mensen kregen een eerste dosis, 39 miljoen ook een tweede. In het land worden de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech – waarvan twee doses nodig zijn – en het vaccin van Johnson & Johnson – waarvan één dosis volstaat – gebruikt.