In Franstalig België en in Frankrijk heeft de discussie over de naamsverandering van de Leopold II-tunnel een vlucht genomen. Diverse media buigen zich over de vraag of een nummer van de in september overleden zangeres en comédienne Annie Cordy al dan niet racistisch is.

De aanleiding was een ronde­tafelgesprek in het programma C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVI. In de uitzending werd twee van de aanwezigen, architecte Apolline Vranken en activiste ­Mireille-Tsheusi Robert, gevraagd of ze het nummer ‘Chaud cacao’ van Cordy racistisch vonden. Beiden antwoordden dat het een problematisch lied is, maar eisten niet dat de keuze voor Cordy ongedaan wordt gemaakt.

Die hele gedachtewisseling duurde 2 minuten en 49 seconden binnen een langer debat. Het korte gesprek werd online geplaatst, met een begeleidend artikel, en vervolgens door media in België en Frankrijk overgenomen.

‘Deze discussie neemt nu al twee dagen de media over, terwijl er geen reden was om het over “Chaud Cacao” te hebben’ Mireille-Tsheusi Robert Activiste

‘Ik wist helemaal niet op voorhand dat het hierover zou gaan, noch was ik uitgenodigd om over dat nummer te spreken’, zegt ­Robert. ‘Ik was daar om te praten over de verwijdering van de naam van Leopold II, niet over het verleden van Cordy. Maar als iemand mij rechtstreeks vraagt wat ik vind van dat ene nummer, dan kan ik niet anders dan eerlijk zijn.’

Ook Vranken wist niet van tevoren dat ze die vraag zou krijgen. ‘Ik zou spreken over de vervrouwelijking van de publieke ruimte en om dit positieve initiatief te analyseren.’ Beide vrouwen benadrukken dat ze zelf niet voor Cordy hadden ­gekozen, maar ze vragen evenmin om de keuze te veranderen.

Haatberichten

Inmiddels hebben ze wel allebei op sociale media haatberichten ­gekregen. ‘In de trant van “vuile hoer, ga terug naar Afrika”’, zegt Robert.

‘Deze discussie neemt nu al twee dagen de media over, terwijl er geen reden was om het over dat lied te hebben. Eindelijk accepteert de politiek de vraag om sommige ­verwijzingen naar Leopold II in ons straatbeeld te verwijderen, daar wilde ik over praten’, zegt ­Robert. Vranken: ‘We moeten het op een constructieve manier hebben over hoe we de dekolonisatie en de feministische strijd beter kunnen integreren. Dat kan niet in twee minuten.’

‘We hebben het debat opgezet omdat er veel interesse voor ­bestond, ook vanuit Nederland en Frankrijk. Het gebeurt niet elke dag dat de naam van een zangeres die van een koning vervangt’, zegt Christophe Deborsu, journalist bij RTL en moderator van het gesprek. ‘Ik had na afloop niet het idee dat er een nieuwe naamswijziging werd gevraagd. Maar het is niet aan mij om die conclusie te trekken, maar aan de kijker.’