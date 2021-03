Manchester City zet Borussia Mönchengladbach opzij, met dank aan Kevin De Bruyne

Manchester City heeft zonder enige moeite Mönchengladbach uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Het won dinsdagavond met 2-0. Kevin De Bruyne opende de score met een pegel van z’n linkervoet.

Mönchengladbach verloor voor aanvang van de clash tegen City al zes wedstrijden op een rij. De Duitsers moesten een einde maken aan die reeks wilden ze na de 0-2-nederlaag in de heenwedstrijd nog doorstoten naar de kwartfinales van het kampioenenbal. Al na dertien minuten nam Kevin De Bruyne echter alle hoop van Mönchengladbach op een stunt weg. Onze landgenoot scoorde de 1-0 op aangeven van Mahrez. De manier waarop was om duimen en vingers van af te likken. Een hard schot met z’n linker zoefde van buiten de zestien in doel. Een wereldgoal en meteen ook de honderdste van City dit seizoen.

Bij Mönchengladbach gingen de kopjes naar beneden. De Duitsers stonden zo al 3-0 in het krijt en beseften dat ze voor schier onmogelijke opdracht stonden. Gundogan besliste een vijftal minuten later definitief de wedstrijd. 2-0 en boeken toe na achttien minuten. Het zag er allemaal kinderlijk makkelijk uit wat City deed.

Mönchengladbach kon werkelijk geen poot aan de grond zetten en zet zo de negatieve spiraal verder. Bij City komt De Bruyne stilaan weer op toerental na zijn hamstringblessure. Hij maakte de 90 minuten vol en is dus opnieuw volledig fit voor het belangrijkste deel van het seizoen.