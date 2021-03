Ex-bestuurder VRT vervangt Jef Elbers bij VAF

In plaats van Jef Elbers schuift Vlaams Belang nu Dimitri Hoegaerts naar voren als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Dimitri Hoegaerts.

Dimitri Hoegaerts (48) is gemeenteraadslid in Brasschaat en de partner van Kamerlid Ellen Samyn. Hij zetelde eerder ook al in de raad van bestuur van de VRT. Dat maakt hem volgens de partij de geknipte vervanger van Elbers, wiens kandidatuur maandag teruggetrokken werd na homofobe uitspraken.

Hoegaerts heeft volgens Chris Janssens, fractieleider in het Vlaams Parlement, ‘bestuurservaring inzake het vastleggen van algemene strategie, meerjarenplannen en doelstellingen van een (semi-)openbare instelling’. Bovendien is hij als ex-bestuurder bij de VRT vertrouwd met de werking van het VAF. Hoegaerts is intussen ook voorgedragen als bestuurder bij het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.

De Vlaamse regering moet vandaag kandidatuur nog formeel bekrachtigen tijdens een (digitale) ministerraad.