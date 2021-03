Onderzoek naar materiaal Think Pink-mondmaskers

De federale ­regering raadde de bevolking al aan het gratis stoffen mondmasker van de overheid ‘uit voorzorg’ niet meer te gebruiken. Daardoor zijn er ook vragen gerezen over de Think Pink-mondmaskers, die uit ­dezelfde bestanddelen zijn ­samengesteld.

Over de mondmaskers van de overheid ontstond twijfel door de aanwezigheid van zilver en titanium­oxide. Die deeltjes zouden schade kunnen veroorzaken, alhoewel er nog geen ­gezond­heids­risico is aangetoond.

Verschillende lokale besturen kochten maskers van Think Pink aan voor hun diensten of inwoners en klopten nu aan bij de federale regering. ‘Om die reden zijn we inderdaad van plan om in een labo een soortgelijke analyse uit te voeren op die mondmaskers als op de overheidsmondmaskers’, antwoordde minister van Volks­gezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) gisteren op een vraag van de N-VA.

‘Dat onderzoek vraagt wel tamelijk veel tijd’, zei Vandenbroucke. ‘Ik durf niet te zeggen wanneer het resultaat er zal zijn. Maar sowieso zijn de richtlijnen dat je textiel best ­altijd eerst wast voor je het als mondmasker gebruikt en dat je het best maar maximaal 24 uur na elkaar gebruikt.’