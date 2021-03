Dirk Tirez benoemd tot ad interim ceo van Bpost

Na het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet enkele dagen geleden, heeft Bpost een ceo ad interim. De raad van bestuur besloot unaniem om daarvoor Dirk Tirez (56) aan te stellen.

Tirez is vandaag onder meer Chief Legal and Regulatory Officer en Company Secretary van bpost en voorzitter van Bpost bank. Hij begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton in New York en was nadien onder andere ook juridisch adviseur gedurende een aantal jaren van de Belgische Minister van Financiën.

‘De raad van bestuur vraagt Dirk Tirez om de strategie van de onderneming onverkort verder uit te voeren en de sociale dialoog te handhaven’, klinkt het in een persbericht. ‘De Raad heeft tevens het Group Executive Committee verzocht verder te focussen op het behalen van de resultaten voor de business units Mail & Retail, Parcels & Logistics Europa-Azië en Noord-Amerika.’

‘Tirez is een man met veel ervaring, die het bedrijf goed kent. Hij zal ervoor zorgen dat de rust weerkeert bij bpost en dat alle medewerkers vooruit kunnen kijken’, reageert minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) op Twitter.