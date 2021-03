David Goffin meteen uitgeschakeld door Kei Nishikori op ATP Dubai

David Goffin (ATP 13) is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het ATP-toernooi in Dubai (hard/1.897.805 dollar).

Goffin, als vijfde reekshoofd vrij in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde in twee sets van de Japanner Kei Nishikori (ATP 41): 6-3 en 7-6 (7/3).

Nishikori, voormalig nummer vier van de wereld, leidt nu met 4-0 in de onderlinge confrontaties. Het vorige duel dateerde wel van zes jaar geleden.

In het dubbelspel ging Goffin maandag aan de zijde van Joran Vliegen onderuit in de eerste ronde. De Kroatische tweede reekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic bleken in twee sets (7-6 (7/2) en 6-2) te sterk.