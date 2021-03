Ziekenhuizen tegen 22 maart naar fase 1b, ook niet-covid-zorg wordt opnieuw uitgesteld

De FOD Volksgezondheid vraagt aan alle Belgische ziekenhuizen om tegen 22 maart gradueel op te schalen naar fase 1b van het spreidingsplan. Ook niet-dringende zorg moet opnieuw worden uitgesteld. Dat staat dinsdag in een brief die de FOD Volksgezondheid naar de ziekenhuizen heeft verstuurd.

Op 26 februari had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) de ziekenhuizen al gevraagd om over te schakelen naar fase 1b, maar toen was er nog geen sprake van uitstel van andere zorg. Aangezien de cijfers in eerste instantie stabiliseerden, werd de deadline in een latere brief ook naar achter geschoven. Nu wordt dus opnieuw gevraagd om op te schalen en moet ook bepaalde niet-dringende niet-covid-zorg opnieuw worden uitgesteld.

‘Noodzakelijke medische interventies zullen natuurlijk wel nog plaatsvinden’, aldus Wendy Lee, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. ‘Het gaat om zorg die kan worden uitgesteld, zodat de afdelingen niet onnodig worden belast’.

Daarnaast vraagt de FOD Volksgezondheid ook om de bezoekregeling van de ziekenhuizen te respecteren. Concreet komt dat erop neer dat mensen die niet in het ziekenhuis hoeven te zijn, ook gevraagd worden om er niet naartoe te gaan om zo het risico op besmetting te beperken.

Fase 1b van het spreidingsplan houdt in dat vijftig procent van de bedden op intensieve zorg moet worden voorbehouden aan covid-patiënten. Dat komt overeen met 1.000 bedden op intensieve zorg. Vier keer zoveel bedden moeten worden vrijgehouden op de niet-intensieve afdelingen.

Dat de ziekenhuizen zullen opschalen naar 1b, betekent automatisch dat de andere zorg in het gedrang komt. Dat heeft Geert Meyfroidt, intensivist aan UZ Leuven, verklaard in Het journaal. Vooral ingrepen waarbij patiënten op de intensieve zorg terechtkomen, zullen uitgesteld worden, aldus Meyfroidt. Hij bevestigt dat ook in Vlaams-Brabant het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt.