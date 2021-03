Het Rubenshuis krijgt een nieuw toegangsgebouw van vijf verdiepingen. Robbrecht en Daem Architecten ontwierp een ranke boekentoren die met één ingreep tal van functies combineert en de hele site ontsluit. De opening volgt in 2024.

Het is bij Peter Paul Rubens zoals bij de meeste Vlamingen. Sta je voor zijn huis, dan heb je amper een idee wat erachter schuilgaat. In Antwerpen kocht hij aan de Wapper een huis in Vlaamse stijl. Met ...