Premier Alexander De Croo (Open VLD) was dinsdag in overleg met de vertegenwoordigers van de werkgevers over telewerk. Volg hier live de persconferentie van de premier over het naleven van het verplichte telewerk.

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties in België zijn dinsdag om 16 uur aangekomen in de Wetstraat voor een dringend overleg over de naleving van het verplichte telewerk met premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Daarover geeft de premier een persconferentie. Hij begint met een oproep tot voorzichtigheid. ‘We zitten in een precaire situatie. Tot nu toe zaten we in een stabiele situatie, maar sinds een paar dagen zien we een stijging in de cijfers. Dat is niet onverwacht. We zitten in een situatie waar het precair is en waar we voorzichtig moeten zijn. En deze situatie geldt voor heel Europa.’

‘We zien ook dat de mobiliteit is gestegen, dat de files weer gegroeid zijn en dat er meer circulatie is. We moeten er vandaag alles aan doen om ons aan de regels te houden’, gaat de premier verder. ‘De regels die hebben in ons land, zijn de juiste regels. Belangrijk deel van de regels hebben betrekking op de werkplaats. Waar telewerk niet mogelijk is, moeten we de protocollen respecteren. Telewerk is een verplichting en is de sleutel om de cijfers in controle te houden.’

Nog geen ruimte voor versoepelingen

‘Er zijn vandaag honderdduizenden mensen die al een volledig jaar in een situatie van telewerk zitten. Dat is bijzonder zwaar voor zowel de werkgevers als de werknemers. Maar we moeten doorzetten. De weken die komen moeten we telewerk blijven houden. Ik weet dat het bijzonder lang is en ik weet dat er vraag is naar perspectief. Dat is er ook op het vlak van telewerk, maar vandaag kan dat niet. Komende weken, als het veilig is, is er ruimte voor versoepeling. Maar dat kan alleen als we ons vandaag houden aan telewerk.’

‘Het verplichte telewerk is nog steeds nodig’, gaat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) verder. Ook minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) is van mening dat telewerk van groot belang is en bekeek de afgelopen maanden naar de cijfers hierover. ‘We zien dat 45 procent werknemers in januari telewerkten. Ook de cijfers van februari liggen op dezelfde lijn. We wachten nog op de cijfers van deze maand.’

‘Telewerkmoeheid’

Pieter timmermans, topman Verbond van Belgische Ondernemingen, kaart aan dat er ‘telewerkmoeheid’ heerst bij de werknemers. ‘Maar we moeten onthouden dat er perspectief is. Na de paasvakantie, indien de cijfers dat toelaten, kunnen we kijken naar versoepelingen’, zegt hij. ‘De werkgevers staan achter deze benadering, maar we hopen snel op terugkeermomenten.’