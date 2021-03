Sociale media moeten terroristische propaganda binnen één uur verwijderen

De Europese lidstaten hebben dinsdag de nieuwe regels rond het verhinderen van de verspreiding van terroristische propaganda op het internet goedgekeurd. Blikvanger is de verplichting voor socialemediabedrijven om zo’n inhoud binnen het uur te verwijderen. In de loop van 2022 moeten de nieuwe regels van kracht worden.

Over de nieuwe regels sloten de Raad en het Europees Parlement eind vorig jaar al een politiek akkoord. De lidstaten hebben nu formeel het licht op groen gezet voor de verordening - een wettekst die meteen in de hele EU van toepassing is en dus niet nog eens in nationale wetgeving moet worden omgezet.

De bedoeling van de nieuwe regels is om terroristische propaganda zo snel mogelijk van het internet te verwijderen en op die manier de verspreiding van extremistische ideologieën tegen te gaan. De lidstaten zullen de platformen kunnen bevelen om zulke berichten zo snel mogelijk te verwijderen of te blokkeren, sowieso binnen het uur na publicatie. Dat is namelijk de tijdspanne waarin ze het makkelijkste verspreid raken en de meeste schade berokkenen.

De regels zullen van toepassing zijn op bedrijven die hun diensten in de Europese Unie aanbieden, ongeacht waar hun hoofdzetel zich bevindt. Als er een bevel van een nationale waakhond komt om bepaalde boodschappen te verwijderen, zal dit meteen voor de hele Europese Unie gelden. Van de bedrijven zelf wordt verwacht dat ze maatregelen nemen om misbruik van hun diensten aan te pakken.

‘Bij recente terreuraanslagen zien we steeds vaker dat mensen online radicaliseren en tot geweld aanzetten, en dat aanslagen ook worden gelivestreamd’, zegt de Portugese minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Cabrita, wiens land momenteel de EU voorzit. ‘Met de nieuwe regels krijgen onze rechtshandhavers een doeltreffend instrument in handen om daar iets aan te doen. Samen geven we een duidelijk signaal aan de internetbedrijven: ze moeten sneller en efficiënter optreden.’

Het is nu aan het Europees Parlement om de verordening definitief goed te keuren. Daarna duurt het nog iets meer dan een jaar voor ze van toepassing wordt.